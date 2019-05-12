نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في جولة الحسم

مانشستر سيتي في تحدي أخير اليوم ضد برايتون أند هوف ألبيون في آخر جولة من الدوري الانجليزي الممتاز ويتفوق مانشستر سيتي عن ليفربول بنقطة واحدة فقط حيث يمتلك السيتي قبل مباراة برايتون 95 نقطة في مقابل 94 نقطة يمتلكها ليفربول ويشاهد العالم أحداث الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي لمعرفة الفائز بالبطولة الأمتع في الدوريات الخمس الكبرى والتي لم تنته قبل الجولة الأخيرة وهذا ما يعطي الدوري الانجليزي هذه النكهة الرائعة وبهذه المتعة يتم وصفة الدوري الأقوى في العالم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تمكن مانشستر سيتي من الفوز برباعية مقابل هدف وحيد ليصبح بطل الدوري الانجليزي في الجولة الأخيرة برصيد 98 نقطة متفوقا عن الوصيف ليفربول بنقطة واحدة فقط.

شاهد ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الدوري

أحداث الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي على برايتون أند هوف ألبيون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي ارتفعت بها حرارة جوارديولا بعد تلقي مرماه الهدف الأول قبل أن يتماسك الفريق من جديد ليعادل النتيجة سريعا عن طريق أجويرو وبعد 10 دقائق تمكن السيتي من احراز هدف التقدم عن طريق لابورتي ليعتلي صدارة الترتيب مرة أخري ويصل للنقطة 98 بعد انتهاء أحداث الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

90: والأن رسميا مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 98 نقطة

81: اجويرو يحاول أن يحرز هدفا ليصبح هداف الدوري متساويا مع صلاح وماني واوبامايانج.

80: الجمهور يحتفل قبل انتهاء المباراة ب 10 دقائق.

72 : هدف رابع الأن يضيفة جوندوجان ليحسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة.

70: النتيجة الأن 3/1 لصالح مانشستر سيتي.

64: رياض محرز يحرز هدف رائع جدا بمراوغة وتسديدة قوية ورصاصة الرحمة وهدف الدوري الانجليزي.

63: مباراة صعبة وربما تتغير النتيجة في الدقائق القادمة.

62: رحيم ستيرلنج يهدر الفرص السهلة وجوارديولا في حالة قلق من المرتدات.

61: النتيجة مازالت 2/1 لصالح مانشستر سيتي.

60 : يكاد يندم مانشستر سيتي على الفرص الضائعة في المباراة.

58: هدف ضائع من كون أجويرو ويتابعها جوندوجان ولكن ينقذها الدفاع.

55: اذا انتهت المباراة بهذه النتيجة سيتوج السيتي بطلا للدوري الانجليزي.

54: مازال التفوق لليفربول بهدف ضد وولفر هامبتون بهدف ساديو ماني.

52: استحواذ كبير لمانشستر سيتي ومحاولات لاحراز هدف ثالث لتأمين اللقب.

50: النتيجة مازالت 2/1 لصالح مانشستر سيتي.

47: استحواذ من السيتي ودفاع من برايتون ومحاولات من كتيبة جوارديولا لقتل المباراة بهدف ثالث.

الدقيقة 46: بداية المباراة بتفوق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف

تشكيل مانشستر سيتي وبرايتون