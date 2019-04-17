نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا نهاية الشوط الأول

نتابع معكم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في المباراة التي تٌقام أمسية اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية، في مباراة إنجليزية خالصة في بطولة دوري الأبطال.

السيتي يدخل هذه المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا وعينه على الفوز من أجل التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتاج مان سيتي للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان التأهل لمباراة نصف نهائي دوري الأبطال، وملاقاة فريق أياكس أمستردام الهولندي الذي تأهل سلفاً عقب فوزه على فريق يوفنتوس 2-1 في مباراة أمس الثلاثاء.

على الجانب الآخر فإن فريق توتنهام هوتسبير اللندني يدخل هذه المباراة بأريحية كبيرة، إذ أن حظوظه أفضل في التأهل عن السيتي خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله الكوري الجنوبي سون، الفريق اللندي بحاجة للتعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

بدأ فريق مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لكن الكوري الجنوبي سون عادل الكفة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

عاد سون من جديد لزيارة شباك السيتي في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، لكن سرعان ما أدرك برناندو هدف التعادل، وفي الدقيقة الحادية والعشرين سجل ستيرلينج الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لتكون النتيجة تقدم السيتي بنتيجة 3-2.

انتهى الشوط الأول من مباراة السيتي وتوتنهام بتقدم السيتي بنتيجة 3-2، وفي حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة ستكون بطاقة التأهل من نصيب توتنهام.

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