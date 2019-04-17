نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا .. خروج السيتي وتأهل توتنهام لنصف النهائي

حقف نادي توتنهام الإنجليزي مفاجأة كبيرة بتغلبه على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وصعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فى المباراة التي أقميت بين الفريقين على ملعب الإتحاد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وبالرغم من فوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة إلا أن توتنهام استطاع خطف بطاقة الصعود بمجموع المباراتين بعد التعادل بأربعة أهداف لمثلهما مع أفضلية الأرض.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

بدأ الفريق اللندني المباراة بداية مثالية بعدما استطاع اللاعب الكوري سون من احراز الهدف الاول فى الدقيقة الرابعة قبل أن يعادل رحيم ستيرلينج النتيجة فى الدقيقة السادسة.

وأضاف اللاعب سون الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة قبل أن يعادل اللاعب البرتغالي بيرناندو سيلفا النتيجة فى الدقيقة العاشرة.

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