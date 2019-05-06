نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي الجولة 37 .. وترتيب الدوري الانجليزي

يدخل الأزرق السماوي مانشستر سيتي لقاء الجولة 37 ضد ليستر سيتي وهو في المركز الثاني برصيد 92 نقطة متخلفا عن ليفربول بنقطتين بعد فوز الليفر الصعب في المباراة التي جمعته بنيوكاسل بنتيجة 3/2 وينتظر الهدية من ليستر سيتي الذي يبذل قصارى جهده لإيقاف قطار مانشستر سيتي بقيادة الإسباني العبقري بيب جوارديولا.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

دخل فريق مانشستر سيتي المباراة بالتشكيلة الضاربة وعينه على الثلاث نقاط التي تعطيه الصدارة قبل نهاية الدوري الانجليزي بجولة واحدة فقط فكانت تشكيلة الفريقين كالآتي:

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

استطاع فريق مانشستر سيتي من خطف الفوز الصعب جدا عن طريق تسديدة المدافع البلجيكي كومباني الذي سجل أغلى الأهداف في الدقيقة 70 لينقذ مانشستر سيتي من الوقوع في فخ التعادل فقام فريق ليستر سيتي بمحاولات كثيرة دفاعيا وهجوميا في بعض الأحيان محاولا تعطيل القطار الذي يقوده بيب جوارديولا في أسوأ مباراة يقدمها مانشستر سيتي هذا الموسم ولولا التسديدة القوية التي ضربها كومباني لكان مانشستر سيتي في المركز الثاني في الجولة 37 والقبل الأخيرة لنهاية الدوري الانجليزي.

ترتيب الدوري الانجليزي

وبنتيجة 0/1 لصالح مانشستر سيتي على ليستر سيتي تصدر مانشستر سيتي الدوري الانجليزي برصيد 95 نقطة متفوقا عن ليفربول بنقطة واحدة والذي يمتلك 94 نقطة ولم يتبقى إلا جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الانجليزي الأكثر إثارة على مستوى العالم.