نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 0/1 وتأهل بهذه النتيجة نادي مانشستر سيتي للمباراة النهائية، في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الذي تقدم في مباراة الذهاب على اليونايتد في أولد ترافولد بنتيجة 1/3 والتي أعطت الأفضلية لمانشستر سيتي في مباراة اليوم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بنتيجة 0/1 لصالح مانشستر يونايتد، وأصبحت بهذه النتيجة الإجمالية 2/3 لصالح مانشستر سيتي الفائز من المباراة والذي يلتقي مع استون فيلا الذي وصل للمباراة النهائية على حساب ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة بهدف الفرعون المصري محمود حسم تريزيجة، واستطاع نادي مانشستر سيتي أن يصل للمباراة النهائية ولعب النهائي الذي يعتبر بطولة بعدما ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراة العودة لنصف نهائي كأس الرابطة: