نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي حقق نادي مان سيتي فوزا ثمينا على ضيفه نادي ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما قبل قليل على ملعب الاتحاد.

السيتي كان الأخطر خلال اللقاء وكاد يفتتح النتيجة في عدة مناسبات في الشوط الأول من المباراة لكن قلة التركيز من لاعبيه وتألق كاسبر شمايكل حالا دون تقدم الفريق الطامح إلى لقب الدوري الإنجليزي .

دخل السيتي الشوط الثاني من المباراة بإصرار كبير على التسجيل لكنه وجد أمامه جدارا دفاعيا صلبا منع جميع المحاولات، ليبدا السيتي في التصويب من بعيد وهوسلاح كان فعالا حيث إستطاع العب ليستر سيتي السابق كومباني في تسجيل الهدف الأول للسيتي من تسديدة لا تصد ولاترد في الدقيقة السبعين،تواصل هجوم السيتي على مرمى ليستر لكن دون جديد لتنهي المباراة بفوز نادي مان سيتي بهدف وحيد وليصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد 37 جولة: