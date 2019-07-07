نتيجة مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية بالدور 16 لكأس أمم أفريقيا | جواميس باريا تواصل المُفاجآت وتسحق الفهود بإستاد الإسكندرية

بدأت اليوم الأحد السابع من يوليو 2019 الجولة الثالثة لمباريات دور السِتة عشر بكأس أمم أفريقيا 2019، وجاءت مباريات اليوم تحمل لقاءين، الأول جمع منتخب مدغشقر صاحب المشاركة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، واللقاء الثاني لا يزال مُنتظراً بالساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويجمع منتخب الجزائر في مواجهة منتخب غينيا.

ونحن بهذا التقرير نرصد لكم تفاصيل المباراة الأولى بين مدغشقر والكونغو الديمقراطية، ونوضح لكم وفق مسار اللقاء النتيجة النهائية التي أُختتمت عليها المباراة بين المنتخبين، بدور 16 لكأس أمم أفريقيا، فهيا بنا نتابع ونتعرف على التفاصيل.

نتيجة مباراة اليوم بين الكونغو الديمقراطية ومدغشقر

مثّل هذا اللقاء لمنتخب مدغشقر بمثابة يوم وطني حقيقي، دفع رئيس مدغشقر إلى أن يحضر بنفسه لإستاد الإسكندرية وذلك لكي يُتابع سير مباراة بلاده ضد الكونغو الديمقراطية، في دعمٍ واضح للفريق، ولما لا ؟! ومنتخب مدغشقر حقق ما يفوق التصور والخيال، فتلك هي مشاركته الأولى بالمحفل الإفريقي لكأس الأمم، ومع هذا صعد إلى دور الستة عشر بعد أن تمكن من تصدر مجموعته بالدور الأول.

ليس هذا وفقط بل جاء منتخب نيجيريا وصيفاً للمنتخب المدغشقري بالمركز الثاني عن المجموعة الثانية بدور المجموعات، بعد أن تمكنت مدغشقر من أن تُحقق فوز كبير بهدفين دون رد على نيجيريا.

واليوم جاءت مرحلة خروج المغلوب بدور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لتجمع مدغشقر في مباراة مُتكافئة للغاية مع منتخب الكونغو، ساد خلالها التنظيم التكتيكي من الفريقين، أسفرت عن تقدم مدغشقر بهدف في الدقيقة التاسعة، أعقبه هدف التعادل والتعديل لمنتخب الكونغو الديمقراطية بالدقيقة 21.

ومرت بعدها دقائق الشوط الثاني بتحفظ دفاعي واضح من منتخب مدغشقر، ومحاولات مُستمرة من قبل منتخب الكونغو الديمقراطية لإدراك التقدم وعدم اللجوء للوقت الإضافي أو ضربات الجزاء، ولكن ببراعة وتفوق وإبهار لجميع مُتابعي بطولة أمم أفريقيا ينجح منتخب مدغشقر باستخدام سلاح المرتدات بكفاءة عالية من التقدم بعرضية ثم رأسية رائعة ليحرز اللاعب “أندرياتسيما” هدف التقدم لمدغشقر بالدقيقة 77.

ووسط تأهب الجميع لنهاية المباراة يُحرز لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية “مبيمبا” هدف التعديل لبلاده بالدقيقة 90، ليُعيد الأمل لمنتخب الكونغو في الاستمرار بالبطولة، ويتجه الجميع للوقت الإضافي، ويتجه الجميع بعدها لركلات الترجيح والتي أسفرت عن فوز مدغشقر بنتيجة 4 إلى 2 لتنجح جواميس باريا المدغشقرية في سحق فهود الكونغو بإستاد الإسكندرية وتصعد لدور الثمانية في مفاجأة جديدة من منتخب مدغشقر الرائع.