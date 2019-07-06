نتيجة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا دور ال 16 كأس أمم أفريقيا 2019

نتيجة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بعد انتهاء اللقاء الذي كان من المُقرر إقامته اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً، اللقاء الهام بين الفريقين في إطار مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر، ومن المُقرر إنتهاء مباريات دور ال 16 يوم 8 يوليو القادم، وودع منتخب مصر البطولة رسمياً بعد الخسارة اليوم أمام جنوب أفريقيا.

مصر ضد جنوب أفريقيا

منتخب مصر في تحدي كبير ضد المنتخب الجنوب أفريقي في دور ال16لبطولة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على أرض جمهورية مصر العربية، وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من لقاء منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا في لقاء الدور الربع النهائي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وبدأ المنتخب المصري اللقاء في حراسة المرمي محمد الشناوي، وفي خط الدفاع كل من أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي، وفي خط الوسط الدفاعي النني وطارق حامد، وفي خط الوسط الهجومي تريزيجيه والسعيد وصلاح، ومروان محسن هجوماً.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

انتهي الشوط الأول من لقاء مصر ضد جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي بعد إهدار عدة فرص من جانب المنتخب المصري أبرزها فرصة تريزجيه بعد تمريرة من النجم محمد صلاح وسددها بشكل سيء للغاية، وتصدي أكثر من رائع للشناوي بعد تسديدة قوية للغاية من ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب جنوب أفريقيا، لتنتهي نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب جنوب أفريقيا من إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسى لوتش، ليودع منتخب الفراعنة بطولة أمم أفريقيا 2019 رسمياً.

1-0 لجنوب أفريقيا

ومن المُقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره نيجيريا في دور ربع النهائي بعد أن استطاع منتخب نيجيريا اليوم من الفوز أمام نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتمكن جنوب أفريقيا من خطف بطاقة التأهل لدور ال 8 من بطولة أمم أفريقيا بعد فوزه بهدف وحيد دون مقابل.