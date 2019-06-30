نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019 ماتش حاسم في المجموعة الأول.. متابعة لحظية

نتيجة مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية 2019 ماتش حاسم في المجموعة الأول، فهو أهم ما ينتظره الجمهور في الوقت الراهن، حيث يدخل المنتخب المصري هذه المباراة بروح معنوية عالية، بعد أن حقق الفوز علي منتخب الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، لذا يترقب جمهور المنتخب المصري نتيجة مباراة مصر وأوغندا التي ستقام اليوم الأحد 30 يونيو بإستاد القاهرة الدولي.

كما حرص المنتخب المصري على تطور أدائه في مباراة مصر و الكونغو، وسجل كلًا من النجم أحمد المحمدي ونجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا

مع اقتراب موعد مباراة مصر وأوغندا، تبدأ حالة التوقعات الخاصة بنتيجة مباراة مصر وأوغندا في الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أصبحت نتيجة مباراة مصر وأوغندا هي كل ما يهم رواد مواقع التواصل، إضافة إلى الشارع المصري وكذلك جمهور المنتخب الأوغندي.

مباراة مصر وأوغندا اليوم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن إصابة حارس مرمى المنتخب المصري، محمود جنش، بقطع في وتر إكيليس، خلال تدريبات المنتخب المصري يوم الجمعة، وتم نقله إلى المستشفي، من أجل تحديد خطورة الإصابة، ليتأكد رسميًا غيابه عن مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، ومن المتوقع أن يغيب لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

تنطلق مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، لينتظر كلًا من جماهير المنتخبين نتيجة مباراة مصر وأوغندا على أحر من الجمر، ويعلم المنتخب المصري أن أهم شيء مطلوب منه، هو ضرورة الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، الأمر الذي سيؤمن له مباراة سهلة بنسبة كبيرة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وذلك عوضاً عن مباراة أخرى أكثر صعوبة في حالة إنهائه دور المجموعات في مركز الوصافة خلف منتخب أوغندا.

يذكر أن، المنتخب الوطني المصري قدم في المباراتين أدائًا مقبولًا نوعًا ما، إلا أنه لم يرقى تمامًا إلى طموحات وتطلعات الشعب المصري، وخاصة في ظل القوة الكبيرة التي تتمتع بها بعض المنتخبات الأخرى في القارة السمراء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تستمر مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 حتى يوم 19 يوليو.