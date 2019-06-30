لحظة بلحظة| نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم 30-6-2019 في كأس الامم الأفريقية

ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الاولى في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، يلتقي اليوم المنتخب المصري مع نظيره منتخب أوغندا على ارضية إستاد القاهرة الدولي، ويأمل الجميع في أن يتحسن أداء المنتخب المصري في هذه المباراة عن المبارتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونغو، والملفت للنظر في هذا المباراة ان المدير الفني للمنتخب المصري سوف يخوض المباراة بالتشكيل الأساسي ولن يجري سوى تعديلات بسيطة لا تذكر، وسوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة.

مباراة مصر وأوغندا اليوم

يدخل المنتخب المصري مباراة الليلة وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بنتيجة 1/0، والفوز في المباراة الثانية أمام الكونغو بنتيجة 2/0، وفي حالة تحقيق المنتخب المصري الفوز أو التعادل في هذه المباراة سيضمن صدارة المجموعة ليقابل ثالث إحدى المجموعات، أما المنتخب الأوغندي فيدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه الفوز على الكونغو وتعادله مع زيمبابوي.

تشكيل منتخب مصر

من المتوقع أن يخوض المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافيير أجيري مباراة الليلة بكلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف

خط الوسط: نبيل عماد وطارق حامد وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة لها

سوف تقام مباراة مصر وأوغتدا اليوم الأحد الموافق 30-6-2019 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة تايم سبورت من خلال التردد الأرضي، وكذلك قناة بي إن سبورت إتش دي 2 الرياضية.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم

سنتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها فتابعونا.