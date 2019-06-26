موعد والقنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو أمم أفريقيا 2019 | مع توقع النتيجة

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره المنتخب الكونغو الديمقراطي اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، وسوف تقام مباراة مصر والكونغو اليوم على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومع بداية المباراة الثانية للمنتخب المصري سوف نقوم بنقل جميع أحداث المباراة، وعمل متابعة كتابية لمباراة مصر والكونغو الديمقراطي.

نتيجة مباراة مصر والكونغو

سعى المدير الفني للمنتخب المصري خافيير على تصحيح جميع أخطاء المنتخب في المباراة السابقة أمام منتخب زبمبابوي، وتحقيق الأهداف الضائعة بمباراة اليوم، و توجيه لاعبي الهجوم لصنع الكثير من الأهداف، وأيضا قام لاعبي منتخب مصر بدراسة جميع خطط المنتخب المنتظر مواجهة اليوم ” الكونغو”، ويمكن لجميع الجماهير توقع النتيجة عبر التعليقات.

موعد مباراة مباراة مصر والكونغو الديمقراطي

يبحث الجماهير الغفيرة عن موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد الكونغو الديقراطي القنوات الناقلة عبر محرك البحث ” جوجل”، لذا نسرد عبر السطور القادمة كل ما تريد معرفته عن المباراة.