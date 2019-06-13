نتيحة مباراة مصر وتنزانيا اليوم بداية المباراة

ينتظر جماهير كرة القدم المصري مباراة مصر وتنزانيا الودية حيث سيكون ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية مسرحاً لإقامة مباراة مصر وتنزانيا الودية مساء يوم الخميس ضمن معسكر المنتخب المصري الاعدادي لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام هذا الشهر في جمهورية مصر العربية، حيث سيبدأ المنتخب المصري أولى تجاربه الودية أمام المنتخب التنزاني.

المنتخب المصري بقيادة مديره الفني خافيير أجيري يطمح في أن يؤدي المنتخب المصري أداءً جيداً ، خاصة وأن آخر التجارب الودية للمنتخب المصري كانت أمام منتخب نيجيريا وتلقى فيها المنتخب المصري الخسارة بهدف دون مقابل، وهو ما لم يرضي جماهير المنتخب المصري.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو، حيث أن المنتخب المصري يأتي على رأس هذه المجموعة بصفته البلد المنظم للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد تنزانيا الودية الدولية مساء يوم الخميس الموافق الثالث عشر من يونيو الجاري، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

وسيتم النقل الحي والمباشرة لمباراة مصر وتنزانيا الودية من خلال شاشة قناة Time Sports التردد الأرضي، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة من خلال شاشة قناة أون سبورت، والتي سيقوم بالتعليق من خلالها على مباراة مصر اليوم المعلق حاتم بطيشه.

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا

بدأت قبل قليل أحداث مباراة مصر وتنزانيا الودية والنتيجة لاتزال حتى الآن التعادل بدون أهداف.