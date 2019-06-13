نتيجة مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم “13 يونيو ” القنوات الناقلة | تعرف على تشكيل المنتخب

ننشر نتيجة مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم، والتي من المقرر إنطلاق مباراة مصر وتنزانيا يوم 13 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءا، وسط ترقب كبير من محبي الكرة، ولكن مباراة اليوم تلقى اهتمام أكبر مع مشاركة اللاعب والهداف محمد صلاح، قد يبحث الكثيرين عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية عبر شبكات الإنترنت، وتشكيل منتخب مصر المشاركة بتلك المباراة وهذا ما سيتم تتبعه عبر سطور المقال.

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا

ننقل جميع تفاصيل مباراة اليوم بين مصر وتنزانيا من اهداف وضربات جزاء وتحذيرات لأي من اللاعبين، ومع تمام الساعة التاسعة مساءا سوف نقوم بعرض كل جديد من الأحداث.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقنوات الناقلة

تعتبر مباراة مصر وتنزانيا اليوم من المباريات المهمة التي سيتم تحديد مستوى منتخب مصر من خلالها استعداد لمباريات كأس أمم أفريقيا، وسوف يتم إذاعة مباراة مصر وتنزانيا سيتم بثها عبر تردد قناة أون سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت دبي الإمارات والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل منتخب مصر اليوم

سوف يشارك بمباراة اليوم كل من محمد صلاح ” احتياطي “، وليد سليمان، وعمر وردة، عبدالله السعيد، أيمن أشرف ، المحمدي، طارق أحمد حجازي، وسيتم تعليق المباراة من قبل حاتم.