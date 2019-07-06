تعادل سلبي نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الآن في دور الــ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب ونظيره الجنوب أفريقي ومنذ اللحظات الأولى من عمر اللقاء ومحاولات مستمرة من كلا الطرفين للوصول إلى مرمى الفريق المنافس وكاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الأول لو تصدى الحارس لتصويبة النجم محمد صلاح، وفي الدقيقة التاسعة أضاع اللاعب عبدالله السعيد توصيبة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة ال18 ليصوبها أعلى المرمى، ليكون تعادل سلبي حتى الآن.

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والجميع يبحث عن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الآن عقب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور، ليكتمل عقد الـ16 منتخب المتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة، ليستعد العالم أجمع لمبارة مصر وجنوب أفريقيا، فلن تخلو جلسة بين الشباب في شوارع العاصمة إلا وقد يتسائلون عن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا التي أصبحت الشغل الشاغل لمشجعي كرة القدم.

انطلقت مسابقات التوقعات من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك منذ إنطلاق مبارايات كأس الأمم الأفريقية، ومن هنا بدأت التوقعات تنتشر في جميع أنحاء العالم عن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، التي ستقام على أرضية استاد القاهرة يوم السبت، في تمام التاسعة مساًء، وسط حماس الجمهور بقلب الاستاد.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الآن

يأمل جمهور المنتخب الوطني الفوز على جنوب أفريقيا في المباراة القادمة، كي يتأهل للمباراة التي تليها، وقد تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط، إثر انتصاره في جميع مبارياته السابقة، أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مع بداية المباراة تصبح النتيجة الأهم بالنسبة لجمهور المنتخبين على السواء، فيطلع كلًا منهم إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، لذا تكون نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا هي أهم مايشغل تفكير الجمهور في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر، أن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة سوف تكون على أرضية ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الامارات، وسيتم نقل المباراة على الهواء عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت التي تقوم بنقل بطولة أفريقيا حصريا، بالاضافة إلى قناة تايم سبورت التي تذيع نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا من خلال التردد الأرضي