نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019 | رصد ومتابعة لحظية

عمدنا على رصد ومتابعة لحظية بالدقائق حول نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019 ومايدور عنها من استديوهات تحليلية، وتعليقات الجمهور في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كما عودنا متابعينا في كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية لاسيما مباريات منتخب الفراعنة.

نتابع نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم التي باتت من أهم ما يبحث عنه الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية، فمع بداية انطلاق المباراة تزداد عمليات البحث عن نتيجة مباراة مصر اليوم وذلك من خلال محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث صارت نتيجة مباراة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 محط أنظار العالم أجمع بمختلف سماته.

وكان قد نجح منتخب مصر فى تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، بتسعة نقاط وسجل الفريق المصري خمس أهداف، ولم يستقبل أي هدف في الشباك المصرية في الثلاث مباريات السابقة.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

استعد جمهور المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا للمباراة بأشكال مختلفة، فمنهم من يذهب لمشاهدة المبارة على أرض الواقع بإستاد القاهرة، ليستمتع الجمهور بنتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا وسط لاعبي المنتخب، والبعض الآخر يشاهد المبارة بالمقاهي المنتشرة بالشوارع، إلا أن جميعهم يتطلعون إلى نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ليزداد التوتر مع بداية انطلاق المباراة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساًء بتوقيت الامارات، لتستعد جميع الدول على السواء لنتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات، وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين.