نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا لحظة بلحظة بالدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019

يخوض المنتخب المصري مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا،ضمن مبارايات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وفيما يترقب الجميع من مشجعي منتخب مصر لمتابعة مباريات فريقهم لمساندته المنتخبات، ويتمنون حصولها لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، وخاصة أن أبرز اللاعبين هو النجم المصري محمد صلاح.

يبحث الآن من المواطنين على مواعيد مباريات منتخب مصر وجنوب افريقيا والتشكيل المتوقعللمنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، وسط تواجد الآلاف من قبل المواطنين في الإستاد لتشجيع منتخبهم بالاعلام والرقص والاغاني الخاصة بهم، ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.