نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا لحظة بلحظة بالدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019

يخوض المنتخب المصري مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا،ضمن مبارايات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وفيما يترقب الجميع من مشجعي منتخب مصر لمتابعة مباريات فريقهم لمساندته المنتخبات، ويتمنون حصولها لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، وخاصة أن أبرز اللاعبين هو النجم المصري محمد صلاح.
يبحث الآن من المواطنين على مواعيد مباريات منتخب مصر وجنوب افريقيا والتشكيل المتوقعللمنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، وسط تواجد الآلاف من قبل المواطنين في الإستاد لتشجيع منتخبهم بالاعلام والرقص والاغاني الخاصة بهم، ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا :
يبحث الآن من المواطنين على مواعيد مباريات منتخب مصر وجنوب افريقيا والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا, وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تصدر منتخب مصر دور المجموعات بعد الفوز على الكونغو وزيمبابوي واوغندا، وحصولها على العلامة الكاملة.
ومن المقرر أن يقام المباراة بين منتخبي مصر وجنوب افريقيا ضمن مباريات الدور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ، وسط تواجد أمني مكثف من قبل المواطنين التي امتلأت استاد القاهرة الدولي وسط الهتافات والاعلام المصرية على اغاني المشجعين، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر وجنوب أفريقيا :
ساعات قليلة مقبلة، ويخوض المنتخب المصري مباراته أمام منتخب جنوب افريقيا ضمن مبارايات الدور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.
واستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب افريقيا والتي تقام مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في حراسة المرمى محمد الشناوي، وأما في خط الدفاع كلا من أحمد المحمدي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، أيمن أشرف، وأما خط الوسط محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد، وأما خط الهجوم محمود حسن “تريزيجيه”، ومروان محسن، محمد صلاح.
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