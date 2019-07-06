متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم 5-7-2019 دور الستة عشر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

يترقب الملايين مباراة الفراعنة بدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وسوف تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرض ملعب استاد القاهرة، ونذكر متابعين ومحبى الساحرة المستديرة من العرب والأفارقة أن منتخب الفراعنة قد حقق الفوز خلال مباريات دور ال18 في ظل وجود الكثير من الاعتراض حول أداء اللاعبين في الملعب وعدم وضوح خطة المكسيسكي خافيير أجيري في اللعب، وقد حصد منتخب مصر تسعة نقاط الفوز وتربع على عرش المجموعة بنقاطه الكاملة، اليوم نتعرف على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة وكثير من التفاصيل التي يرغب في معرفتها المشاهد.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

مع اقتراب مباراة مصر وجنوب إفريقيا 2019 وجه المدير الفني للمنتخب المغربي للفراعنة وخافيير أجيري معلومات هامة بشأن قوى منتخب جنوب أفريقيا الذي سوف يلاعبه اليوم، أنه لا يجب الاستهانة بيه لقوة اللاعبين واللعب المنتظم، ولكن كان رد أجيري أن الفراعنة أقوياء وسوف يحققوا الفوز بمباراة اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا 2019

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرض استاد القاهرة، وكان هناك توقعات بغيات محمد صلاح عن مباراة الفراعنة اليوم ولكن تشافى صلاح من مرضه وسوف يتواجد ضمن لاعبي هجوم المنتخب.