الشوط الأول .. نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم 6-7-2019 في كأس أمم إفريقيا

جماهير كرة القدم المصرية في كل مكان في الوطن العربي على موعد اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 مع المتعة والإثارة حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين المنتخب المصري والمنتخب الجنوب أفريقي ضمن مباريات كأس الأمم الأقريقية مصر 2019، وتعتبر هذه المباراة هى الاختبار الحقيقي الأول لمنتخب الفراعنة في هذه البطولة التي تعد من أقوى البطوللات في القارة السمراء، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات دور الستة عشر والتي شهدت بالامس مفاجأة من أقوى المفاجأت بعد ان استطاع منتخب بنين هزيمة المنتخب المغربي بضربات الجزاء وإقصاء المنتخب المغربي مبكرا من البطولة في مفاجأة مدوية.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

تأتي مباراة مصر وجنوب أفريقيا ضمن مبارات دورة الستى عشر والذي انطلقت أولى مباراته امس الجمعة بلقاء المغرب وبنين، وقد صعد منتخب بنين والسنغال حتى الآن لدور الثمانية، جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد لدور الستة عشر كأول المجموعة الأولى بعد حصوله على العلامة الكاملة في دور المجموعات وهى تسع نقاط، وذلك بعد تحقيقه الفوز على الكونغو وأوغندا وزيمباوي، أما المنتخب الجنوب أفريقي فقد صعد لهذا الدور كأفضل ثالث بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته والتي صعد منها منتخب المغرب والكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

سوف تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة على أرضية إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية، كما ستذاع المباراة على قناة “تايم سبورت” من خلال التردد الأرضي الخاص بها.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها فتابعونا.