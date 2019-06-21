موعد مباراة مصر وزيمبابوي كأس أمم أفريقيا 2019 | تايم سبورت الأرضية القناة الناقلة للمباراة الإفتتاحية

يستعد جماهير الكرة في كل أنحاء الوطن العربي لمتابعة المباراة الإفتتاحية لكأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها اليوم على استاد القاهرة الدولي، ويتطلع الجميع لمعرفة التفاصيل الكاملة عن مباراة مصر وزيمبابوي ” موعد والقنوات الناقلة ونتيجة نهاية الشوطين وتحليل ملخص المباراة”، ونسرد عبر هذا المقال كل ما يشغل بال المشجع، وحتى تتمكن من متابعة مباريات أمم أفريقيا، يجب عليك استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضية ” مجانا” أو الاشتراك بتردد قناة أون سبورت، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا سوف تملأ الكافيهات والأماكن العامة لمتابعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي ” المباراة الإفتتاحية “.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي ” كأس أمم أفريقيا 2019″.

سيتم إذاعة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة الموافق ” 21 يونيو” في تمام الساعة العاشرة مساءا يتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 11 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية،سيتم نقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت ” uhf 32″، ولكن يجب تجهيز الشاشة لاستقبال هذه التردد من خلال بعض الخطوات:

تركيب الإريال الهوائي بالشاشة.

البحث في إعدادات القنوات.

اختيار التوليف الرقمي.

ثم بحث رقمي.

الحصول على قناة تايم سبورت والضغط على حفظ.

قد يهمك : كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تمتلك قنوات تايم سبورت جميع حقوق الملكية لعرض مباريات أمم أفريقيا 2019، وسوف تقام اليوم أولى المباريات الإفتتاحية بمشاركة منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي، وصرحت إدارة قنوات تايم سبورت أنه سيتم محاسبة من يقوم بنقل أي تفاصيل مباشرة للمباريات.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

مع بداية المباراة سيتم نقل متابعة كتابية عن كافة أحداث المباراة، وسوف يسبق المباراة إستوديو تحليلي بمشاركة كل من صامويل إديتو وأحمد شوبير ومدحت شلبي.