نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي الان دقيقة بدقيقة كتابيا : هدف محمود تريزيجيه يمنح الافضلية للفراعنة

ننشر متابعة نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ضمن مباريات كاس افريقيا 2019 مباراة افتتاح البطولة، وذلك بعد الحفل الأسطوري الذي سبق هذه المباراة، والذي ابان على قدرة الجمهورية المصرية على تنظيم أكبر الأحداث الكروية والتظاهرات العالمية المختلفة، وهنا سوف نقوم بعمل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي لحظة بلحظة بطريقة كتابية، بالإضافة إلى متابعة تفاصيل هذه المباراة التي سوف تجمع الفريقين الأن على أرضية إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن المجموعة الأولى من البطولة، حيث يسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الأولى، خصوصا أنه يعتبر المنتخب الأقوى والمرشح الأكبر من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

قبل متابعة نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح كاس افريقيا 2019، ننشر تشكيلة المنتخب الفراعنة التي إعتمد عليها المدرب المكسيكي خافيير أجييري، والذي فضل اللعب بطريقة هجومية من خلال اللعب بأسلوب 4 – 2 – 3 – 1، ذلك بتواجد كل من الحارس محمد الشناوي في حراسة مرمى الفراعنة، بالإضافة إلى كل من أحمد أيمن منصور ومحمد علاء وأحمد المحمدي وأحمد حجازي في خط الدفاع للمنتخب المصري، هذا بالإضافة إلى محمد النني وطارق حامد في دور الوسط الميدان الدفاعي.

كما أن تشكيلة مباراة مصر الان ضد زيمبابوي عرفت تواجد كل من عبدالله السعيد ومحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه في أدوار وسط الميدان الهجومية، وفي الأخير المهاجم الوحيد مروان محسن في قيادة هجوم الفراعنة الذي سوف يبحث على تسجيل الأهداف في نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم.

أما منتخب زيمبابوي في مباراة مصر اليوم، فإن مدربه قرر الإعتماد على كل من إيدمور سيباندا في حراسة المرمى، وكل من تينداي داريكوا وتيندج هاديبي ودايفين لونجا وأليك موديمو ومارشال مونتسي، بالإضافة إلى كل من كاما بيليا ومارفيسل ناكامبتا وأوفيدي كارورو وأخير كل من نياشا موشيكاو ونوليدج موسونا ضد دفاع المنتخب المصري في نتيجة مباراة افتتاح كاس افريقيا 2019.

متابعة مباراة مصر وزيمبابوي الان

بداية المباراة الان بين مصر وزيمبابوي في افتتاح كاس افريقيا

— الدقيقة 3 تمريرة عرضية من محمد صلاح يسددها مروان محسن بضربة رأسية تنتهي بين يدي حارس مرمى منتخب زيمبابوي

— الدقيقة 5 المنتخب المصري يبدأ المباراة بضغط كبير على دفاع زيمبابوي من أجل البحث على الهدف الأول وتحقيق الهدف المبكر بغرض إرباك دفاع الخصم، ولكن بدون جدوى.

— الدقيقة 8 هجمة مرتدة من لاعبي زيمبابوي يبعدها محمود علاء إلى ضربة ركنية.

— الدقيقة 10 ضربة ركنية لمنتخب زيمبابوي تذهب بدون خطورة كبيرة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

— الدقيقة 12 لازال التعادل السلبي بدون اهداف في نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

— الدقيقة 16 محمد صلاح يسدد الكرة عالية بعد تمريرة من عبد الله السعيد.

— الدقيقة 20 : المنتخب المصري يفرض سيطرته على المباراة بشكل كبير جدا مقابل تراجع لاعبي زيمبابوي إلى الخلف.

الدقيقة 25 : تسديدة من لاعبي زيمبابوي يبعدها محمود علاء على المرمى المصرية

الدقيقة 37 : جوووووووووووول جوووووووووووول هدف للمنتخب المصري في المباراة بواسطة اللاعب محمود تريزيجيه الذي يسجل أول اهداف مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كاس افريقيا.

هدف النجم محمود تريزيجيه جاء بعد أن إنطلق بالكرة من وسط الميدان، ولعب خذ وهات مع زميله أيمن أشرف، لتصل الكرة إلى تريزيجه من جديد الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك حارس مرمى منتخب زيمبابوي ويعطي الأفضلية لمنتخب بلاده في اللقاء.

الدقيقة 43 : نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم لازال تشير إلى تقدم المنتخب المصري بهدف مقابل صفر.

الدقيقة 45 : سقوط مروان محسن على أرضية الملعب بسبب إحتكاك مع أحد لاعبي زيمبابوي ودخول الجهاز الطبي من أجل تقديم المساعدة اللازمة لنجم المنتخب المصري.

نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة بهدف مقابل صفر.

سوف نلقتي مع الشوط الثاني في متابعة نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي على موقع كلمة دوت أورج تابعوووووووووووونا.

— بداية الشوط الثاني من نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

— الدقيقة 50 محمود تريزيجيه يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن خارس زيمبابوي يبعد الكرة إلى ضربة ركنية وينقذ مرمى منتخب بلاده من الهدف الثاني للفراعنة.

— الدقيقة 55 تسديدة من محمد صلاح تذهب سهلة إلى حارس المرمى.

— الدقيقة 67 محمد صلاح يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجه الكرة تصل إلى صلاح الذي ينفرد بالمرمى ولكن تسديدته تصطدم في الحارس وتخرج إلى ضربة ركنية، ويضيع الهدف الثاني على المنتخب المصري في هذه المباراة الإفتتاحية للكان.

الدقيقة 70 : ركنية لصالح المنتخب المصري.

الدقيقة 74 : خروج لاعب بيراميدز عبدالله السعيد، ودخول اللاعب عمرو وردة في تشيكلة الفراعنة من أجل تقديم الإضافة في الربع الساعة الأخير من المباراة.

الدقيقة 75 : بدأ لاعبي زيمبابوي في التحرك بشكل مكثف في وسط الميدان، مقابل تراجع لاعبي المنتخب المصري إلى الخلف.