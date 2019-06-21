نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21-6-2019 في إفتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا “بعد قليل”

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم مساء اليوم الجمعة صوب إستاد القاهرة الدولي الذي سيحتضن مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في إفتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـــ 32 والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 19 يوليو القادم، هذه المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب الزيمبابوي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى والتي تضم أيضا المنتخب الكونغولي والمنتخب الأوغندي، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم أحداث ونتيجة المباراة، وكذلك موعد اللقاء والقنوات الناقلة له.

كأس الأمم الأفريقية 2019

سوف يسبق المباراة الافتتاحية اليوم حفل افتتاح البطولة والذي يتوقع الجميع أن يكون من أروع وأجمل الحفلات الافتتاحية لبطولة كرة فدم في أفريقيا، وسوف يشهد الحفل الكثير من الفقران الغنائية، وسيقوم المطرب الشعب الكبير “حكيم” بغناء أغنية افتتاح البطولة بأكثر من 6 لغات، وعقب انتهاء الاحتفال سوف تنطلق المباراة المرتقبة والتي ستمثل ضربة البداية بالنسبة لفراعنة في هذه البطولة، وتعول الجماهير المصرية كثيرا في هذه المباراة على الملك المصري محمد صلاح في قيادة المنتخب للفوز في هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة مصري وزيمبابوي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم أن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية سوف تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، وسوف تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا للغاية قد يتجاوز 100 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

حصريا سوف تبث جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، وكذلك قناة تايم سبورت المصرية، وسوف تذاع مباراة مصر وزيمبابوي الليلة حصريا عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD” و”beIN SPORTS MAX 2 HD”وقناة “Time Sports” على التردد الأرضي.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

عبر موقعنا سنتابع معكم نتيجة المباراة عقب انطلاقها مباشرة.