نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي ( 1-0 ) في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في المباراة الإفتتاحية من البطولة الأفريقية ، حيث حقق المنتخب المصري فوزاً ثميناً على نظيرة الزيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الاولي من بطولة كأس امم افريقيا عن طريق هدف محمد تريزيقيه في الشوط الأول ، وبذلك فقد حصد المنتخب المصري الثلاث نقاط من المنتخب الزيمبابوي ، وقد تربع المنتخب المصري بذلك على رأس المجموعة الأولي بفضل كل من محمد تريزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .

هذا وقد حضر المباراة عدد كبيرة من المشجعين للمنتخب المصري ، وقد إمتلاً الملعب بالتشجيع والهتاف للاعبين ، من أجل مساندة المنتخب المصري ، حيث يحلم الجمهور المصري بتحقيق هذا اللقب الغائب منذ 2010 ، ويعتبر المنتخب المصري هو المنتخب الأكثر حصولاً على الألقاب البطولة .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حيث دخل المدير الفني المكسيكي خافيير إجيري المباراة بكافة نجومه وعلى رأسهم نجم المنتخب المصري وأفضل لاعب في الدوري الأنجليزي محمد صلاح ، وقد دخل المنتخب المصري المباراة بهذه التشكيلة :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا