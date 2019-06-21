نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي ( 1-0 ) في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في المباراة الإفتتاحية من البطولة الأفريقية ، حيث حقق المنتخب المصري فوزاً ثميناً على نظيرة الزيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الاولي من بطولة كأس امم افريقيا عن طريق هدف محمد تريزيقيه في الشوط الأول ، وبذلك فقد حصد المنتخب المصري الثلاث نقاط من المنتخب الزيمبابوي ، وقد تربع المنتخب المصري بذلك على رأس المجموعة الأولي بفضل كل من محمد تريزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .
هذا وقد حضر المباراة عدد كبيرة من المشجعين للمنتخب المصري ، وقد إمتلاً الملعب بالتشجيع والهتاف للاعبين ، من أجل مساندة المنتخب المصري ، حيث يحلم الجمهور المصري بتحقيق هذا اللقب الغائب منذ 2010 ، ويعتبر المنتخب المصري هو المنتخب الأكثر حصولاً على الألقاب البطولة .
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري
حيث دخل المدير الفني المكسيكي خافيير إجيري المباراة بكافة نجومه وعلى رأسهم نجم المنتخب المصري وأفضل لاعب في الدوري الأنجليزي محمد صلاح ، وقد دخل المنتخب المصري المباراة بهذه التشكيلة :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف
خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد
خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن
ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا
|المنتخب
|النقاط
|مصر
|3
|أوغندا
|0
|كونغو
|0
|زيمبابوي
|0
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