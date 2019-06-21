نتيجة مباراة مصر وزيمباوي اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 بكأس الأمم الإفريقية

خاض المنتخب المصري اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو لعام 2019، أولى مبارياته في ظل فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام على الأراضي المصري، ضد منتخب زيمباوي، في ظل المباراة الأولى والافتتاحية بطولة الأمم الإفريقية، وقام المنتخب بخوض المباراة على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة على أن تنتهي يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو القادم 2019.

نتيجة مباراة مصر وزيمباوي

وانتهت مباراة مصر وزيمباوي بهدف مقابل لاشئ لصالح منتخب مصر، وكان اللاعب محمود تريزيجه قد أحرز الهدف الأول والوحيد للمنتخب المصري بعد مررو 40 دقيقة من وقت المباراة.

وكان المنتخب المصري قد أضاع الكثير من الفرص، خلال الشوط الأول من المباراة فكانت هناك فرص مؤكدة لكل من عبد الله السعيد، واللاعب محمود تريزيجيه، بالإضافة لأكثر من فرصة لمحمد صلاح، فيما قد قام منتخب زيمباوي بأداء مباراة جيدة مخالفة للتوقعات، وبفوز المنتخب المصري اليوم في المباراة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية يكون المنتخب قد استحوذ على 3 نقاط متصدرًا بها مجموعته الأولى.

ويذكر أن الشوط الثاني لم يسفر عن أي أهداف لكلا الطرفين، ولكن قد شهد عدة هجمات مؤكدة من قبل كل من المنتخب المصري، ومنتخب زيمباوي.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تأتي هذا العام بمشاركة 24 منتخب من مختلف أنحاء إفريقيا، قد تم تقسيمهم على عدد 6 مجموعات ، وهو ما يعد حدث فريد وجديد للمرة الأولى من نوعها، بعدما كانت البطولة تقام بمشاركة 16 منتخب فقط ، كان يتم تقسيمها على 4 مجموعات فقط.

مباريات المنتخب المصري القادمة بكأس أمم إفريقيا

وتأتي مصر في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتشمل المجموعة الأولى كل من منتخب زيمباوي، ومنتخب أوغندا، وكذلك منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما من المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما تأتي المباراة الثالثة للمنتخب المصري ضد منتخب أوغندا وذلك يوم الأحد الموافق 30 من شهر يونيو 2019 ، في تمام الساعة التاسعة مساءً.