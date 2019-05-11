يتابع اليوم الكثير من محبي كرة القدم، وتحديدا الدوري الإيطالي مباراة ميلان وفيورنتينا اليوم ضمن مباريات الجولة رقم 36، وقد بدأت المباريات هذه الجولة اليوم 11 مايو بثلاثة مباريات هم أتلانتا، وجنوى، ومباراة كالياري، ولاتسيو، ومباراة ميلان وفيورنتينا، قبل بداية مباراة ميلان اليوم يحتل ميلان الترتيب رقم 6 في جدول الدوري الإيطالي برصيد 59، وفيورنتينا المركز رقم 12 برصيد 40 نقطة، اليوم في هذا المقال نعرض لكم نتيجة مباراة ميلان وفيورنتينا، وترتيب الفريقان عقب نهاية المباراة.

نتيجة مباراة ميلان الشوط الأول

انتهى الشوط الأول في المباراة منذ قليل بنتيجة 0 – 1 لصالح ميلان، أحرز ميلان هدف التقدم في الدقيقة رقم 36 بقدم اللاعب هاكن كالهانغولو، وقد كانت السيطرة متبادلة بين الفريقان، وقد كانت نسبة الاستحواذ مع نهاية الشوط الأول هي 53 % لصالح ميلان، ولم يجري حتى الآن أي من الفريقان أي تغيير في صفوف الفريقان، تابعوا معنا خلال الدقائق القادمة سنعرض لكم نتيجة مباراة الشوط الثاني في المباراة، وترتيب الفريقان عقب نهاية اللقاء.

يلعب ميلان مباراة اليوم على ملعب ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 0 – 1 لصالح ميلان، فوز ميلان في مباراة اليوم سيجعله يتقدم مركز واحد فقط ليسبق فريق روما الإيطالي الذي لديه نفس رصيد النقاط، والذي سيحاول أيضا الحفاظ على مركزه بالفوز في مباراته ضد نادي يوفنتوس غدا الأحد.