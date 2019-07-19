محاربو الصحراء بطل 2019.. نتيجة مباراة الجزائر و السنغال في نهائي كأس الأمم الافريقية

نهائي كأس الأمم الافريقية هو الأكثر متابعة الان ليس فقط من داخل قارة افريقيا فقط بل من جميع أنحاء العالم، حيث يقام نهائي أمم افريقيا اليوم بين منتخب السنغال ومنتخب الجزائر، و بعد حصول منتخب نيجيريا على المركز الثالث و منتخب تونس المركز الرابع، حيث إنتهت مباراة تونس و نيجيريا بفوز نيجيريا بهدف مقابل لاشئ تم تسجيله في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، لم يتبقى سوا تحديد بطل كأس الأمم الافريقية والوصيف لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 توتال مصر .

بطل كأس الأمم الافريقية 2019

توج منتخب الجزائر بلقب بطل الأمم الأفريقية 2019 توتال مصر بعد منافسة ليست بالسهلة مع منتخب السنغال، والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر لم يفز بلقب الأمم الافريقية منذ عام 1990 م وهيا المرة الوحيد التي حصد فيها اللقب، كما صعد منتخب الجزائر مرتين لنهائي الأمم وهذه هيا المرة الثالثة التي صعد فيها الى نهائي كاس الأمم الافريقية .

نتيجة نهائي أمم افريقيا

نتيجة نهائي أمم افريقيا 2019 بين الجزائر و السنغال، سجل اللاعب بغداد بونجاح هدفاً في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، كما حصل اللاعب رامي بن سبعيني بطاقة صفراء في الدقيقة 33 وكذلك الاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 54، تبديل أول للجزائر بخروج يوسف البلايلي و نزول ياسين براهيمي و تبديل ثاني لها بخروج سفيان فيغولي لاعب الوسط ونزول مهدي تاهرات المدافع، و إحتساب وقت بدل ضائع أربعة دقائق، و إنتهت المباراة النهائية لأمم افريقيا بفوز الجزائر بنتيجة 1-0 و تتوج الجزائر باللقب للمرة الثانية في تاريخها .

إحصائيات أمم افريقيا 2019

تصدر قائمة هدافين بطولة الأمم الافريقية اللاعب النيجيري أوديون إيجالو برصيد أهداف بلغ خمسة أهداف، كما جاء في المركز الثاني لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو بإجمالي ثلاثة أهداف وتشارك معاه في المركز الثاني كلا من ساديو ماني و رياض محرز .