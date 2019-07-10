نتيجة مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء 10-7-2019 كأس أمم أفريقيا

نتيجة مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في إطار مباريات دور ال 8 بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام حالياً في مصر، وبدأت اليوم مباريات دور ال 8، نيجيريا وجنوب أفريقيا اللقاء الذي كان من المُقرر إقامته اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت مصر، وتستمر مباريات دور ال 8 غداً الخميس بين كل من كوت ديفوار والجزائر، ومدغشقر ضد تونس.

نتيجة مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

انتهت نتيجة الشوط الأول بين نيجيريا وجنوب أفريقيا بتقدم المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب صامويل تشوكويز في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني استطاع منتخب جنوب أفريقيا من التعديل بعد اللجوء لتقنية الفار، حيث ألغي الحكم المساعد هدف جنوب أفريقيا بداعي التسلل، لتشتعل المباراة من جديد، وفي الوقت القاتل استطاع منتخب نيجيريا العودة من جديد بعد هدف عن طريق وليام تورست إيكونج في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء 2-1 لمنتخب نيجيريا والتأهل رسمياً لدور ال 4.

نتائج مباريات اليوم الأربعاء

في إطار مباريات دور ال 8 من بطولة أمم أفريقيا 2019 انتهي لقاء بنين ضد السنغال بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل، عن طريق اللاعب إدريسا جاي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ليتأهل منتخب السنغال لدور ال 4 رسمياً، وتأهل منتخب نيجيريا رسمياً بعد الفوز أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباريات غداً الخميس

مباراتين من العيار الثقيل ضمن جدول مباريات الخميس في إطار بطولة أمم أفريقيا بين كل من كوت ديفوار والجزائر في السادسة مساءً، ومنتخب مدغشقر ضد تونس في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف تُنقل مباريات الخميس على قناة beIN SPORTS MAX HD1 بالإضافة إلي قناة تايم سبورت الأرضية.