نتيجة مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي

في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي فرض نادي تورينو التعادل على مضيفه وجاره نادي يوفنتوس في ديربي تورينو على ملعب يوفنتوس.

كثف اليوفي من هجماته في بداية اللقاء وكان قريبا من التسجيل لكن الدفاع الصلب لتورينو ذاد عن مرماه بكل شراسة،وبعد مرور ثمانية عشرة دقيقة إستطاع ساشا لوكيتش تسجيل هدف التقدم لتورينو عكس مجريات المباراة، تواصل ضغط اليوفي بحثا عن هدف التعديل لكن الشوط الأول من المباراة إنتهى بتقدم الزوار بهدف نظيف.

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في الشوط الثاني من المباراة دخل اليوفي وهمه الوحيد قلب الطاولة على تورينو ،وتفنن لاعبوه في إضاعة الفرص التي كانت سانحة للسيدة العجوز للفوز في المباراة، وفي الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس، وضغط اليوفي في الدقائق المتبقية من المباراة بحثا عن هدف التقدم لكن التكتل الدفاعي من جانب تورينو حال دون ذالك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

يذكر إلى أن اليوفي حسم الدوري الإيطالي مسبقا ،وإرتفع رصيده إلى النقطة التاسعة والثمانين في المركز الأول بفارق تسع عشرة نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.

وإرتفع رصيد نادي تورينو إلى النقطة السابعة والخمسين في المركز السادس ،حيث لم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات فاز في ثلاث وتعادل في إثنتين وهو يقدما موسما ممتازا.

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