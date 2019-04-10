نتيجة مباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم في دوري أبطال أوروبا رونالدو يتقدم للسيدة العجوز

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية صوب ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام من أجل متابعة أحداث مباراة يوفنتوس واياكس أمسرتدام الهولندي في مباراة ينتظرها محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، خاصة في ظل وجود البرتغالي رونالدو في صفوف اليوفي، والذي يسعى لتحقيق لقب بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

اياكس أمستردام الهولندي استطاع أن يبلغ دور رع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب إقصائه لحامل لقب بطولة دوري الأبطال في النسخ الثلاثة الماضية، الفريق الهولندي نجح في الفوز على ريال مدريد في عقر داره ووسط جماهيره بأربعة أهداف لهدف في مباراة الإياب التي كانت قد أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أن خسر ذهاباً بملعب يوهان كرويف بهدفين لهدف.

أما فريق السيدة العجوز فيأمل في مواصلة مشواره نحو حصد البطولة، والتي طال إنتظارها من قبل جماهير النادي الإيطالي، اليوفي الذي تعاقد مع البرتغالي رونالدو من أجل قيادة الفريق نحو حصد لقب دوري الأبطال سيكون الليلة مطالباً بتحقيق الفوز، من أجل تسهيل مهمة الفريق للتأهل لدور نصف النهائي.

اللاعب الذي سبق له وأن فاز خمس مرات من قبل ببطولة دوري الأبطال، كما أنه الهداف التاريخي للبطولة تمكن من قلب الأمور على رأس أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح في العبور لدور ربع نهائي دوري الأبطال عقب تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة الإياب أمام الفريق الإسباني، ليكون التأهل من نصيب فريق السيدة العجوز بعد أن فاز بنتيجة 3-2 في مجموع المواجهتين.

موعد مباراة يوفنتوس واياكس

وقد تقرر أن تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس واياكس الهولندي مساء الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس

وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بنقل مباراة اليوفي واياكس اليوم على الهواء مباشرة، على أن يقوم بالتعليق على المباراة كل من: حفيظ دراجي و سوار الذهب.

نتيجة مباراة يوفنتوس واياكس

مرت إلى الآن ثلث ساعة من انطلاق ضربة بداية مباراة يوفنتوس واياكس والنتيجة هي التعادل بدون أهداف.

الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من الشوط الأول شهدت تقدم اليوفي عن طريق البرتغالي رونالدو.

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