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نتيجة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

بواسطة عريبة أحمد

انتهت مباراة يوفنتوس وليون بفوز ليون بمباراة الذهاب في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمباراة التي تابعها جمهور اليوفي وعشاق كرستيانو رونالدو في جميع أنحاء العالم، وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي في البطولة التي تُعاند يوفنتوس بشكل كبير في العقد الأخير بعد أن وصل يوفنتوس لنهائي البطولة 3 مرات ويخسر البطولة.

نتيجة مباراة يوفنتوس وليون

انتهت مباراة يوفنتوس وليون بفوز ليون بنتيجة 0/1 في الدور ثمن النهائي لأكبر بطولة أوروبية والأكثر متابعة، ويتنافس كبار أوروبا بشكل كبير على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا التي نشاهد فيها المتعة الكروية الحقيقية بوجود أعظم الفرق في العالم في البطولة الأقوى على الإطلاق، وينتظر عشاق المستديرة مباريات العودة التي دائما ما تأتي بالخبر اليقين ولم تحسم الأمور نهائيا في مباريات الذهاب.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة يوفنتوس وليون في مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس 

يوفنتوس
تشكيلة يوفنتوس

ليون 

ليون
تشكيلة ليون

بطاقة المباراة

البطولةدوري أبطال أوروبا
الجولةدور 16
موعد المباراة26-2-2020
توقيت المباراة10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 2
معلق المباراةمحمد بركات
ملعب المباراةليون

موعد مباراة العودة

تُقام مباراة العودة بين يوفنتوس وليون في 17 مارس 2019 على ملعب تورينو معقل فريق السيدة العجوز يوفنتوس.


عريبة أحمد
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