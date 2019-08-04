نتيجة مباراة ” liverpool vs man city ” في نهائي كأس درع الإتحاد الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في المباراة الأهم لليوم حيث إستطاع فريق مان سيتي الإحتفاظ بلقب درع الإتحاد الإنجليزي وذلك بعد فوزه على نادي ليفربول في المباراة التي جمعت عملاقي إنجلترا قبل قليل على ملعب ويمبلي.

دخل الليفر أجواء المباراة مبكرا بهجمات متكررة من الجهة اليسرى بقيادة النجم المصري محمد صلاح، سيطرة السيتي لم تدم طويلا حتى عاد السيتي للواجهة وماهي إلا بضع دقائق حتى تمكن الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من إفتتاح النتيجة لمان سيتي في الدقيقة الثانية عشر من المباراة، السيتي شن هجوما قويا على خصمه الذي تراجع إلى الخلف، وبلغت نسبة الاستحواذ ثمان وستين في المائة لصالحه الأزرق السماوي، السيتي ضيع عدة فرص كانت سانحة له بقتل المباراة في الشوط الأول، السيتي سيطر طيلة الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة عاد الريدز بقوة وتمكن الاستحواذ على مجريات اللعب وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لكن المجهود الكبير الذي قام به برافو حال دون ما يطمح له الريدز، وفي الدقيقة الثامنة والسبعين عادل جواو ماتيب النتيجة لليفربول، هجوم ليفربول كاد أن يسجل الهدف الثاني له بواسطة مو صلاح لكن كرته ردها القائم، صلاح عاد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع وكاد يضيف هدف الفوز لفريقه لولا تألق ويلنر الذي صد الكرة بطريقة جميلة،شاهد أيضا ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي 1-1 |4-5| اليوم في درع الإتحاد الإنجليزي ليعلن الحكم نهاية المباراة ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي وقف الحظ فيها لجانب السيتي الذي فاز بخمس ركلات مقابل أربع للريدز، وقد أحرز السيتي سبعة ألقاب في كأس درع الإتحاد الإنجليزي.