نتيجة مبارة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز الأسبوع الأول

انتهت مبارة الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز بفوز النادي الأهلي بنتيجة ( – ) في المباراة المقامة على ملعب برج العرب والتي تجمع الفريقين في إطار الأسبوع الأول من المسابقة.







نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

فاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة ( – )، في مسابقة الدوري الممتاز الأسبوع الأول بعد مباراة شيقة، شهدت أداء تكتيكيا متميزا للاعبي النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري فايلر، ما أدى لتحقيق الفوز.







الأهلي سموحة 1 صفر

رمضان صبحي يحرز الهدف الأول

أحزر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في الدقائق الأولى من المباراة المقامة بين النادي الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز، سدد صبحي كرة رأسية قوية لكن تصدى لها هاني سليمان وأضاع فرصة محققة للنادي الأهلي.

الشوط الأول.. الأهلي ضد سموحة







سيطرة من لاعبي سموحة بعد هدف رمضان صبحي ، في محاولة منهم لإدراك الهدف وإنقاذ الموقف ، ويسدد لاعب سمحوحة رونالدو وانجا بعد هجمة سريعة مرتدة الكرة في مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 15 من داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي لكنها تتحول لركنية وتضيع فرصة حقيقية لسموحة.

الشوط الثاني.. الأهلي ضد سموحة

أداء جيد من لاعبي سموحة لمحاولة إحراز هدف التعادل والخروج بنقطة في المباراة القوية مع النادي الأهلي ، ولكن يتصدى لجميع هجمات سموحة دفاع النادي الأهلي ، لينتهي الشوط الثاني من المباراة بفوز المارد الشياطين الحمر بهدف نظيف للا شيء، ويتصدى حارس مرمى سموحة لتسديدة قوية من اللاعب محمد هاني لتصبح ضربة ركنية.

سيطرة من سموحة

وفي إحدى الهجمات تحسب ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 18 من وقت المباراة، ولكن لكن مروان محسن يتصدى لها ويحولها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 40 يتصدى الشناوي حارس مرمى الأهلي لتصويبة قوية من إسلام جمال ، وتتوالى الهجمات المتناوبة بين الفريقين الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز بالأسبوع الأول.

حسام حسن

وظهر المدير الفني لنادي سموحة وهو يرتدي رقبة صناعية، وبدأ اللقاء بوقوف اللاعيبة دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير وهو في طريقه لمشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 3 – 2.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل سموحة

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – رجب نبيل – محمود عزت – محمد الترهوني.

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب.

وأمامهما الثلاثي: إسلام جمال – إيدو أمومو – شريف رضا.

خط الهجوم: رونالد وانجا