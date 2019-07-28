نتيجة مُباراة الأهلي والزمالك اليوم بخِتام بطولة الدوري العام المصري مُوسم 2019

انطلقت مُباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الأحد 28 يوليو وذلك في تمام الثامنة من مساء القاهرة بإستاد برج العرب، والتقى الفريقين وقد حُسم تمامًا اسم صاحب التتويج وبطل الموسم الكروي الحالي للدوري العام المصري موسم 2018-2019 بعد موسم امتد لعام كامل بسبب التأجيلات المتتالية لمباريات الفريقين لتداخل البطولات الإفريقية فيما يخص الأهلي والزمالك أو المنتخب المصري.

انطلق اللقاء والأهلي بطلاً للدوري برصيد من النقاط 77 نقطة في صدارة جدول المسابقة مبتعداً عن الزمالك صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط كاملة كفلت له حسم اللقب بغض النظر عن نتيجة اللقاء، ولكن تظل مباراة الأهلي والزمالك بطولة لها خصوصيتها وينتظرها الجميع.. فما هي النتيجة التي انتهت إليها؟ ننقل لكم مُلخص اللقاء فيما يلي.. مع النتيجة النهائية لها.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

مُلخص الشوط الأول: بدأت المباراة مفتوحة نوعاً ما، وكان الفريق الأبيض صاحب الأفضلية في السيطرة وتهديد مرمى الأهلي الذي بدا أنه غير مكترث كثيراً باللقاء نظراً لحسمه لقب البطولة، واستطاع الزمالك أن يهدد مرمى الأهلي وكاد يحرز هدفاً بانفراد مؤكد برمي الشناوي، وسط عدم انضباط دفاعي من الفريقين.

ولكن ورغم ذلك انحسرت الكرة معظم دقائق الشوط الأول بمنتصف الملعب، وكان اللقاء دون مستوى مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

ملخص الشوط الثاني: وبعد شوط أول مُتحفظ من الفريقين يبدأ الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الزمالك، ومع بداية الشوط الثاني كاد عمر السعيد لاعب الزمالك أن يحرز هدف مؤكد بمرمى الشناوي لكنه أهدرها بغرابة شديدة، وظل بعدها اللقاء يسوده الهدوء الممل وسط غياب كامل لأي فاعلية هجومية من الفريقين، وكأن كل منهما فضل السلامة بالخروج من اللقاء دون أن يُصاب بأي أهداف.

ووسط هذا الهدوء يأتي الهدف بشكل مفاجئ بعد خطأ فادح من حارس مرمى الزمالك بعد أن ارتدت الكرة من يده ليحرز اللاعب علي معلول الهدف الأول لصالح الأهلي بالدقيقة 58.

وبدأ الزمالك محاولات مُتقطعة لكي يُدرك هدف التعادل في مباراة لن يقبل فيها جماهير القلعة البيضاء الهزيمة بعد أن ضاع لقب الدوري في وقتٍ كان قريب جداً من ميت عُقبة، وفضل الأهلي التنظيم الدفاعي بعد أن أحرز هدف التقدم بالمباراة، وظلت المباراة تسير على تلك الوتيرة الغير مُتوقعة لمباراة بقمة الدوري العام لتنتهي بعد دقائقها التسعين وسط ملل كروي شديد بنتيجة تقدم الأهلي بهدف دون رد ليصبح رصيده من النقاط 80 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منافسه الزمالك.