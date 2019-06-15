نتيجة مُباراة الافتتاح كوبا أمريكا 2019 | البرازيل ضد بوليفيا شامل مُلخص اللقاء

بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تنطلق بنسختها الحالية في بلاد السحر الكروي البرازيل، وعلى ملعب البرازيل العريق مورومبي بساو باولو انطلق اللقاء الافتتاحي بين البرازيل وبوليفيا، وكان اللقاء تحت دائرة التوقع الوحيد وهو أن يؤدي الفريق البرازيلي الزاخر بالنجوم مباراة عريضة وقوية أمام الفريق البوليفي المتواضع والذي لم يفز بالبطولة إلا في نسخة وحيدة بالعام 1963 في حين أن الفريق البرازيلي فاز بنسخة بالبطولة سواء بنسختيها بطولة أمريكا الجنوبية أو كوبا أمريكا ثمان مرات .

وجاء شوط المباراة الأول مُخيباً بشكل كبير لآمال الجماهير البرازيلية التي ظنت أن فريقها اليوم سوف يقدم لوحة كروية مميزة، تتوافق مع الأسماء اللامعة التي يضمها منتخب السامبا، أمام الفريق البوليفي المحلي والذي لا يتميز بأي أسماء بارزة، ولم يكن قطعاً غياب نيمار للإصابة هو سبب هذا الأداء المتواضع من قبل السامبا ولكن كان الفريق البوليفي منظم لأبعد الحدود وكانت نقاط ارتكازه جيدة للغاية خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل دون أهداف .. ثم جاء شوط المباراة الثاني للمباراة ليتغير الوضع بالنسبة للنتيجة مع الدقائق الأولى منه .. فإليكم التفاصيل .

نتيجة مباراة اليوم البرازيل ضد بوليفيا

حيث تمكن اللاعب البرازيلي الموهوب ” كوتينيو ” في الدقيقة 50 من المباراة، أن يحرز الهدف الأول للفريق البرازيلي من ضربة جزاء ناتجة عن لمسة يد من الدفاع البوليفي، وبعدها في الدقيقة 53 يتمكن اللاعب نفسه ” كوتينيو ” من إحراز الهدف الثاني للسامبا برأسية أكثر من رائعة .

ثم مرت دقائق المباراة بوتيرة ضعيفة مرة أخرى من قبل الفريقين، وهدوء حاد بينهما لتعود أجواء الشوط الأول مرة أخرى تُخيم على دقائق الشوط الثاني من المباراة،يتخللها بعض الهجمات البرازيلية وسط دفاع بوليفي مُستميت ثم يحرز اللاعب البرازيلي إيفرتون الهدف الثالث بدقيقة 85 بتسديدة قويه بعد مراوغة رائعة، لتنتهي نتيجة مباراة البرازيل ضد بوليفيا اليوم في كوبا أمريكا 2019 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح البرازيل .

وبتلك النتيجة يكون المنتخب البوليفي قد تلقى 26 هزيمة أمام نظيره البرازيلي، مقابل فوزين فقط لمنتخب بوليفيا على منتخب البرازيل .