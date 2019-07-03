نتيجة مُباراة البرازيل ضد الأرجنتين بالدور قبل النهائي لكوبا أمريكا | لمن كانت الغلبة بالقمة 102 بين قُطبي العالم

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 ببلاد الكرة وحضنها الواسع البرازيل، ومنذ أن بدأت البطولة الأكثر مهارة وقوة وتشويق، والعالم يرقُبها بشغفٍ لما تحمله من كافة عوامل وأشكال السحر الكُروي بأقدام أمهر لاعبي المعمورة، وبعد مُعترك قوي وعنيف تبارت فيه فرق أمريكا الجنوبية بالإضافة لبطلي أسيا قطر واليابان تباري السيوف، وصل قطار بطولة كوبا أمريكا 2019 للمحطة قبل الأخيرة .

وضم الدور قبل النهائي للبطولة، أربعة مُنتخباتٍ نجحوا في الوصول وبكفاءة ومجهود كبيرين لتلك المحطة التي اقتربت كثيراً من كأس البطولة التي يحلم بيها كل منتخب، فضم الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا 2019 كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو،واليوم كان اللقاء الأول في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا والذي جمع البرازيل ضد الأرجنتين، فما هي نتيجة اللقاء وتفاصيل المباراة الكبيرة .

نتيجة مباراة البرازيل اليوم ضد الأرجنتين بكوبا أمريكا 2019

تُعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والمنتظرة في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، هي المباراة رقم 102 بين المنتخبين منذ العام 1914 تاريخ أول لقاءٍ كُروي جمع المتحدثين بالبرتغالية البرازيل ضد المتحدثين بالإسبانية الأرجنتين، وكان التفوق الكُلي دائما لمنتخب السامبا وذلك بعدد 40 مباراة فوز للبرازيل و 37 فوز للأرجنتين و 24 تعادل بينهما .

ويبقى السؤال من هو الظافر اليوم بالمباراة الهامة والتي تحمل الرقم 102 بين الفريقين، وان كان التاريخ يشهد، أن الأرجنتين كانت لها الغلبة الدائمة على البرازيل في بطولة كوبا أمريكا وذلك ب 14 لقب للتانجو مقابل 8 ألقاب للسامبا، وفي الوقت نفسه تؤكد حقائق التاريخ أن البرازيل لم تُنظم قط بطولة كوبا أمريكا ثم تخسرها، والآن ما هو واقع الحال وكيف انتهت مباراة اليوم بين البرازيل والأرجنتين .

بدأت مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم بعنوان القوة والحماس من أول دقيقة، وكانت المباراة منذ شوطها الأول رائعة وشيقة، تميز فيها الأرجنتين بالتنظيم الدفاعي القوي والتوازن بين الهجوم والدفاع، في حين تميزت البرازيل بتنظيم هجمات خطيرة للغاية على مرمى الأرجنتين، كان من أحد نتائجها تقدم البرازيل بهدف بالشوط الأول في الدقيقة 19 للاعب البرازيل غابرييل خيسوس .

ثم بدأ الشوط الثاني بنفس حماس وقوة الشوط الأول، وأدى منتخب الأرجنتين أفضل مبارياته على الإطلاق في كوبا أمريكا 2019، ولكن ورغم الأداء القوى من الأرجنتين، كانت البرازيل أيضاً بالقوة والحماسة نفسها، وبعد سِجال كبير بين المنتخبين يُضيف المهاجم البرازيلي ” روبرتو فيرمينو “ الهدف الثاني للسامبا بالدقيقة 71 .

لتنتهي مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم بعد دقائق تسعين رائعة بفوز البرازيل على الأرجنتين بهدفين بدون مقابل وتتأهل البرازيل لنهائي كوبا أمريكا 2019 لتلاقي الفائز من تشيلي أو بيرو .