نتيجة مُباراة برشلونة وليفربول ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1 مايو 2019 + موعد مُباراة الإياب

إحدى مُباريات الموسم ونهائي مُبكر إلى حد ما لـ دوري أبطال أوروبا 2019 تلك هي مُباراة برشلونة وليفربول التي يقام الجزء الأول منها في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019. هذا وتشهد تلك المُباراة مُشاهدة قوية ومُتابعة سواء في أوروبا أو العالم أجمع فـ برشلونة هو أحد الفرق الذي يجد مُتابعين ومُحبين في كل المناطق وكذلك ليفربول الذي حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي وافريقيا بعد ان ضم المصري محمد صلاح ومن قبله ساديو ماني والذين يُقدمان برفقة زملائهم من كتيبة المُدير الفني الألماني يورجن كلوب موسم أكثر من رائع يُنافسون فيه حتى الآن على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وفريق مانشستر سيتي له الأفضلية بفارق نقطة وحيدة قبل 3 جولات من انتهاء البطولة. هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً نتيجة مُباراة برشلونة وليفربول في ذهاب دور قبل النهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

نتيجة مُباراة برشلونة وليفربول ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 اليوم 1 مايو 2019

هذا ونترقب جميعا انتهاء اللقاء كي نقوم بوضع النتيجة اليكم فور انتهاء مُباراة برشلونة وليفربول وهو اللقاء الذي يستضيفه ملعب “كامب نو” معقل نادي برشلونة الإنجليزي اليوم 1 مايو 2019 وهي المُباراة التي يديرها تحكيمياً بيورن كيبرز و سننقل لكم نتيجة مُباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 التي أقيمت اليوم 1-5-2019 فور انتهاء اللقاء. هذا ونتيجة اللقاء حتى الآن 1-0 لصالح برشلونة أحرز هذا الهدف لويس سواريز.

تشكيل برشلونة في مباراة ليفربول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

حراسة المرمى مارك أندري تير شتيجن خط الدفاع جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجي روبرتو خط الوسط إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- أرتورو فيدال خط الهجوم فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل ميسي

تشكيل ليفربول في مباراة برشلونة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون خط الوسط جيمس ميلنر وفابينيو وجيني فينالدوم ونابي كيتا. خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني

موعد مُباراة ليفربول وبرشلونة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

هذا وقد التقى قبل مُباراة اليوم الفريقين 8 مرات فاز نادي ليفربول الإنجليزي 3 مرات بينما فاز نادي برشلونة في مباراتين وتعادل الفريقين في 3 مباريات أُخرى. هذا وكان الفوز الأخير لليفربول على برشلونة هي تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في صيف 2016 في كأس الدولية للأبطال وهي المُباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-0.

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