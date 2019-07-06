نتيجة مُباراة نيجيريا والكاميرون دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019

انطلق اليوم الثاني من دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 ويشهد ذلك اليوم مُبارتين في مُنتهى القوة حينما يُلاقي منتخب نيجيريا مُنتخب الكاميرون في نهائي مُبكر بين المُنتخبين الكبار في اللقاء الذي بدء مُنذ قليل ويتقدم فيه حتى الآن مُنتخب نيجيريا على حامل اللقب مُنتخب الكاميرون بنتيجة 1-0 بينما يلتقي في التاسعة من مساء اليوم مُنتخب مصر مع جنوب افريقيا في مُباراة قوية بين اثنين من كبار مُنتخبات القارة الأفريقية من ضمنهم المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور والذي يستضيف البطولة ويحاول لتحقيق البطولة الثامنة في تاريخ مصر تلك البطولة التي تغيب عن خزائن المُنتخب المصري منذ عام 2010 حينما حققها كتيبة المعلم حسن شحاتة للمرة الثالثة على التوالي. ومن خلال هذا المقال نستعرض نتيجة مُباراة نيجيريا والكاميرون.

نتيجة مُباراة نيجيريا والكاميرون دور ال 16 كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا وانتهى اللقاء منذ ثواني وكانت نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون هي 3-2 لصالح نيجيريا ليعلن خروج منتخب الكاميرون حامل اللقب من دور ال16 في صدمة كبيرة لكنها كما قلنا نهائي مبكر.

تلك المُباراة التي يُلاقي الفائز فيها الفائز من مباراة مصر وجنوب افريقيا في دور ربع النهائي (دور ال8) نستعرض سوياً تحديث مستمر نتيجة مُباراة نيجيريا والكاميرون والتي هي 1-0 حتى الدقيقة 34 من الشوط الأول لصالح مُنتخب نيجيريا

موعد مُباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا ويُلاقي منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا عقب نهاية هذا اللقاء وتحديداً في التاسعة من مساء اليوم.

تحديث مُباراة نيجيريا والكاميرون دقيقة بدقيقة

ثلاث دقائق وقت بدل ضائع

لازال التقدم لنيجيريا حتى الدقيقة 84

الدقيقة 66 : نيجيريا يحرز هدف التقدم

الدقيقة 63 : نيجيريا يحرز هدف التعادل لنيجيريا لتصبح النتيجة 2-2 عن طريق ايغالو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح الكاميرون.

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

الدقيقة 44: الكاميرون يعود من بعيد ويقلب نتيجة المُباراة لتصبح 2-1 عن طريق نجاي بهدف رائع.

الدقيقة 41 : الكاميرون يحرز هدف التعادل 1-1 عن طريق بوكان

التقدم 1-0 لصالح نيجيريا حتى الدقيقة 36 من عمر اللقاء