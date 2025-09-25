نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو اليوم 3-1 في ليلة عودة البارسا

نجح فريق برشلونة في العودة من التأخر وتحقيق فوز ثمين على ريال أوفييدو بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني. المباراة حملت أحداثًا مثيرة بدأت بهدف مفاجئ لأصحاب الأرض، قبل أن يقلب البلوغرانا الطاولة في الشوط الثاني ويؤكدوا تفوقهم بخبرة لاعبيهم وجودة الأداء.

ملخص مباراة برشلونة

البداية جاءت قوية من جانب ريال أوفييدو، حيث تمكن ألبرتو رينا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33، ليضع برشلونة تحت ضغط مبكر ويزيد من صعوبة اللقاء. ومع ذلك، لم يستسلم الفريق الكتالوني، بل عاد إلى أجواء المباراة مع بداية الشوط الثاني بفضل سيطرته على الاستحواذ وسرعة التحولات الهجومية.

كيف جاءت الأهداف؟

في الدقيقة 56، جاء هدف التعادل عبر إريك غارسيا من كرة رأسية رائعة، ليمنح فريقه دفعة قوية للعودة. ثم واصل برشلونة ضغطه، فتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ومع اقتراب صافرة النهاية، عزز رونالد أراوخو النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 88، ليؤكد تفوق برشلونة ويحسم النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، يواصل برشلونة ملاحقة فرق الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما قدم ريال أوفييدو أداءً مشرفًا رغم الخسارة، خاصة بعد مفاجأته للجماهير بهدف التقدم في الشوط الأول.