نتيجة وملخص مباراة قطر والإمارات 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

تفاصيل وأحداث المباراة

شهد اللقاء إثارة كبيرة منذ بدايته، حيث نجح المنتخب القطري في فرض سيطرته على مجريات اللعب بفضل الضغط العالي والاستحواذ المستمر على الكرة، في حين حاول المنتخب الإماراتي التماسك دفاعيًا والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وجاء الهدف الأول لصالح منتخب قطر في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب ب. خوخي بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف النجم رورو الهدف الثاني في الدقيقة 74 بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الإماراتي، ليؤكد تفوق “العنابي”.

بينما جاء هدف منتخب الإمارات الوحيد عن طريق سلطان الأميري في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 2-1.

أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة

شهدت المباراة توترًا واضحًا في الدقائق الأخيرة بعدما تلقى لاعب الإمارات طارق سلمان بطاقة حمراء في الدقيقة 89، ليكمل الأبيض اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية، وسط تفوق قطري واضح في الأداء والسيطرة.

القنوات الناقلة والمعلق

تم نقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق المبدع حسن العيدروس، كما بثتها قناة الكأس 5 HD بصوت المعلق خالد الحدي، اللذان قدما تغطية مميزة وتحليلًا فنيًا شاملاً لأحداث اللقاء.

بطاقة المباراة

البطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المباراة قطر × الإمارات الملعب جاسم بن حمد – الدوحة النتيجة قطر 2 – 1 الإمارات سجّل الأهداف ب. خوخي (49′)، رورو (74′) سلطان الأميري 98 القنوات الناقلة beIN SPORTS 1 HD – الكأس 5 HD المعلقان حسن العيدروس – خالد الحدي

بهذا الفوز، يقترب منتخب قطر من التأهل رسميًا إلى المرحلة القادمة من التصفيات، بينما يتعين على منتخب الإمارات مراجعة الأخطاء الدفاعية واستعادة توازنه في الجولات المقبلة للحفاظ على آماله في بلوغ المونديال.