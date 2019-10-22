نجم ريال مدريد يفضل المصرى صلاح على زميله هازارد







بعد ان قامت الفيفا امس بالاعلان عن اسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالى وكان فى مقدمته النجم المصرى محمد صلاح، والبلجيكي هازارد، وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى لاعب نادى برشلونه بالاضافة الى النجم البرتغالى ونجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو، وكذلك نجوم نادى ليفربول ساديو مانى و فان داك ادلى نجم خط وسط فريق ريال مدريد بتصريح هام عن اختياره هذا العام لبطل الكرة الذهبية.

حيث اكد الفائز بالكرة الذهبية للعام الماضى انه يفضل ميسى وكريستيانو بالاضافة الى وفان داك ومحمد صلاح ، وأضاف فى تصريحاته التى ادلى بها الى “فرانس فوتبول” انه يعتقد ان الاختيارات ستكون محدودة هذا العام، وكانت المفاجئة الكبيرة هى استبعاد لوكا مودريتش اختيار زميله بصفوف ناديه الحالى ريال مدريد هازارد كما قام باستبعاد نجم ليفربول نفسه ساديو مانى من اختياراته للنسخة الحالية للكرة الذهبية.







وسيتم الكشف خلال الشهر القادم عن بطل النسخة الحالية للكرة الذهبية، وهى الجائزة الأغلى فى عالم لاعبى كرة القدم، والتى تحظى باهتمام عالى كبير لاختيار افضل لاعب فى العالم لكل عام.