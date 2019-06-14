نرصد لكم جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

تستضيف مصر خلال الأيام القادمة حدثاً هاماً للغاية، إذ تتلف حولها القارة الإفريقية بأكملها لمتابعة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 32، هذا ويتم الآن وضع اللمسات النهائية على الاستعدادات ليكون تنظيم البطولة أمر يليق بمصر ومكانتها في أفريقيا وفي قلب العالم كله.

مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية :

الجدير بالذكر أن مصر قد نظمت من قبل كأس الأمم الأفريقية 4 مرات، في أعوام 1959، و 1974، و1986 و أخيراً عام 2006، وها هي الآن تستقبل البطولة في نسختها 32 عام 2019، حيث قامت بتجهيز 6 استادات في مقدمتهم استاد القاهرة واستاد السلام واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة واستاد الإسكندرية واستاد السويس وأخيراً، استاد الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر فازت باللقب 7 مرات منهم 3 مرات على أرضها، هذا ويطمح كل المصريين في تحقيق اللقب الأفريقي 2019، هذا ونقدم لكم كل مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية.

مواعيد مباريات في كأس الأمم الأفريقية 2019 :

• تبدأ مصر أولى مبارياتها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 21-6-2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القاهرة.

• أما عن مباريات الجولة الثانية فيواجه المنتخب الوطني منتخب الكونغو وذلك في 26-6 في تمام العاشرة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

• يواجه في الجولة الثالثة منتخب اوغندا وذلك في تمام الساعة التاسعة، يوم 30-6 وهو نفس ذات التوقيت الذي يلتقي فيه منتخب الكونغو بمنتخب زيمبابوي