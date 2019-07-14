نسور قرطاج على موعد مع التحليق في سماء إفريقيا اليوم تعرف على موعد مباراة تونس والسنغال وموقف كشريدة من اللحاق بالمباراة

اليوم نسور قرطاج على موعد مع التحليق في سماء القارة السمراء، عندما يلتقون مع منتخب السنغال في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، يسعون للفوز للوصول إلي المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، لملاقاة الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا في النهائي، ويحلم نسور قرطاج باللقب الثاني للكان بعد أن حصلوا على البطولة في ملعبهم عام 2004.

تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس، مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين تونس والسنغال، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتHD1 HD2 وقناة تايم سبورت التردد الأرضي.

موعد مباراة تونس والسنغال والقنوات الناقلة

المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة توقيت المباراة معلق المباراة تونس * السنغال بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي الدفاع الجوي السادسة بتوقيت القاهرة،الخامسة عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس اليوم

حراسة المرمى:- معز حسن.

خط الدفاع:- أسامه الحدادي، ياسين مرياح، ديلان براون، وجدي كشريدة.

خط الوسط:- فرجاني ساسي، الياس السخيري، غيلان الشعلاني، يوسف المساكني،وهبي الخزري.

الهجوم:- طه ياسين الخنيسي.

حكم مباراة تونس والسنغال اليوم

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة المباراة ويساعده المساعد الأول السوداني وليد أحمد، والمساعد الثاني الكونغولي سافاري والحكم الرابع برتارس من سيشيل.

موقف كشريدة من المشاركة في المباراة

تشير التقارير والفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب إلي تحسن حالته الصحية وأنه سيكون جاهز للمباراة ولن تمنعه الإصابة من من اللحاق بالمباراة مما بعث الطمأنينة في قلوب المشجعين التونسيين قبل المباراة.