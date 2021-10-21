نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021 للمنتخبات الأولمبية

تستضيف دولة أوزبكستان نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة 2022 بمشاركة 16 منتخبًا من ضمنهم البلد المستضيف أوزبكستان، ونستعرض من خلال هذا التقرير نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2021-2022، هذا وتشارك المنتخبات العربية في آسيا بتلك التصفيات وتنافس بقوة للفوز ببطاقات التأهل والدخول ضمن قائمة المنتخبات 16 المتأهلة للنهائيات.

نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2021-2022

تُقام تلك التصفيات بنظام الدورات المجمعة، حيث تقام كل مجموعة في دولة، تضم التصفيات 11 مجموعة، يقضي نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بأن تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دوري واحد، على أن يتأهل لكأس آسيا للمنتخبات الأولمبية القادمة، أبطال المجموعات وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، مع تمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربية.