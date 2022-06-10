نظام تصفيات كأس آسيا 2023.. تعرف على مسار التأهل للنهائيات

تُقام حاليًا مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا 2023، حيث يلعب في تلك المرحلة 24 منتخبًا، يتأهل منهم 11 منتخبًا فقط إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، لينضموا إلي 13 منتخبًا قد تأهلوا بالفعل للنهائيات من خلال المرحلة السابقة من التصفيات، ليكون مجموع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا القادمة 24 منتخبًا.

نظام تصفيات كأس آسيا 2023

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 (24 منتخبًا) على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، يٌقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل إلى نهائيات آسيا 2023 أبطال المجموعات إلى جانب أفضل 5 منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

تشارك في تصفيات كأس آسيا 2023 عدة منتخبات عربية وهي الكويت والأردن وفلسطين واليمن والبحرين، يذكر أن الصين قد اعتذرت عن تنظيم بطولة آسيا للأمم، وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام الدول الراغبة في تنظيم البطولة، ويبدو أن كوريا الجنوبية هي الأقرب لتنظيمها.