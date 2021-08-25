نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. تعرف على تفاصيله وطريقة التأهل إلى مونديال قطر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نظام تصفيات كأس العالم آسيا 2022 في المرحلة الأخيرة والحاسمة، تأهل إلى تلك المرحلة عدد 12 منتخبًا، وعدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم هي 4.5 مقعد، المنتخبات المشاركة في تلك المرحلة هي: السعودية، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، سوريا، أستراليا، الإمارات، إيران، عمان، الصين، لبنان، فيتنام.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

قسمت القرعة منتخبات تلك المرحلة على مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة منتخبات، يقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دورين، وبنهاية الجولة السادسة، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم بقطر، على حين يتأهل أفضل منتخب ثالث في المجموعتين إلى الملحق العالمي، مع كل تمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربية.

مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022:

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية، العراق، إيران، سوريا، الإمارات، لبنان.

المجموعة الثانية: السعودية، اليابان، أستراليا، عمان، الصين، فيتنام.