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نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا.. كيف تتأهل المنتخبات إلى المونديال في قطر؟

بواسطة محمود عطا الله
نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا نظام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

قارة آسيا هي أكب قارات العالم من حيث عدد الدول، حيث تتنافس تلك الدول لتكون ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 مونديال قطر، ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث تمتلك القارة الآسيوية عدد 4.5 مقعد في نهائيات المونديال القادم.
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حيث تتأهل أربعة منتخبات مباشرة إلى المونديال، بينما يدخل المنتخب الخامس في منافسة مع منتخب ضمن الملحق العالمي، ونستعرض معكم نظام تلك التصفيات من خلال هذا التقرير الرياضي، حيث نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية.

1 نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا
2 المرحلة الأخيرة من نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

بدأت تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بالدور التمهيدي بمشاركة المنتخبات الأقل في التصنيف العالمي، المرحلة الثانية وقبل الأخيرة في تصفيات مونديال قطر عن القارة الآسيوية كانت دور المجموعات، وضم هذا الدور عدد ثماني مجموعات، تقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، بنهاية هذا الدور، يصعد 12 منتخب للمرحلة الأخيرة (أوئل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني).

المرحلة الأخيرة من نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

في تلك المرحلة سيتم تقسيم 12 منتخب على مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد في نهاية هذا الدور إلى المونديال بطل ووصيف كل مجموعة، على أن يتأهل أفضل ثالث إلى الملحق العالمي.
حتى الآن تأهلت ثلاثة منتخبات إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا وهي: اليابان، سوريا، قطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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