نظام تصفيات كأس العالم 2023 آسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا المؤهلة للمونديال الأكبر في التاريخ والذي سوف يشارك به 48 منتخبًا من كل قارات العالم، تُقام بطولة كأس العالم 2026 القادمة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخبات العربية سوف يكون لها فرص كبيرة للتأهل إلى مونديال 2026 عبر تصفيات القارة الآسيوية.

عدد مقاعد آسيا في كأس العالم 2026

سوف يُسفر نظام تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا عن تأهل 8 أو 9 منتخبات إلى نهائيات المونديال، حيث تتأهل ثمانية منتخبات بصورة مباشرة، في حين يدخل المنتخب التاسع في الترتيب إلى الملحق العالمي للفوز بمقعد في المونديال، سوف يشارك في تصفيات المونديال عن آسيا 47 منتخبًا.



نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا:

– المرحلة الأولى: تلعب في تلك المرحلة المنتخبات ذات التصنيف الأقل من 26 إلى 47 وهم 22 منتخبًا، يقام بينهم مباراتي ذهاب وعودة، تسفر عن تأهل 11 منتخبًا للدور الثاني.

– المرحلة الثانية: تضم المنتخبات من التصنيف 1 حتى 25 ومعهم 11 منتخبًا متأهلين من المرحلة الأولى ليكون المجموع 36 منتخبًأ، تُقسم (القرعة) تلك المنتخبات على 9 مجموعات كل مجموعة 4 منتخبات، يُقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دورين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة (18 منتخبًا) للمرحلة الثالثة.

– المرحلة الثالثة: تضم 18 منتخبًا متأهلين من تصفيات المرحلة الثانية، تُقسم القرعة تلك المنتخبات على 3 مجموعات، يُقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دورين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة (6 منتخبات) إلى مونديال 2026، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (6 منتخبات) للمرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم في آسيا.

– المرحلة الرابعة: 6 منتخبات متأهلة لهذه المرحلة، تُقسم القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها دوري من دور واحد، يتأهل بطل كل مجموعة للمونديال، في حين يتأهل أفضل ثاني في المجموعتين للمرحلة الخامسة.

– المرحلة الخامسة: المتأهل لتلك المرحلة يخوض الملحق العالمي للفوز ببطاقة التأهل التاسعة عن قارة آسيا للمونديال.