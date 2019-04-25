نقابة الإعلاميين تقرر وقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم

اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين قرارًا بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي، عن التعليق حتى نهاية موسم الدوري العام، وفقا لما قاله طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والذي أرجع قرار إيقاف شلبي إلى مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، وجاء القرار بناء على ما صدر من مدحت شلبي خلال تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك الثلاثاء الماضي، وتعليقه على هدف بيراميدز والذي اعتبره الكثيرون تجاوزا ويحمل إيحاءات جنسية تخل بميثاق الشرف الإعلامي.

اشتراط تصاريح مزاولة المهنة للمعلقين

وأضاف نقيب الإعلاميين أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار الخاص بمدحت شلبي، مؤكدا على ضرورة تقدم شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه، وذلك بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة لكي يستطيع مزاولة المهنة وفقاً للقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ والذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

كما طالب النقيب جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة، كي يتمكنوا من التعليق وفقا للقانون.

وكان فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة ستعقد اجتماعا؛ للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي، تعليقًا على هدف بيراميدز في مرمى الزمالك، وقال عمر في تصريحات صحفية، أن اللجنة تابعت ما قاله مدحت شلبي وأنها ستتحرك على الفور، وسترفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنه.

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