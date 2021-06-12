Take a fresh look at your lifestyle.


ننشر ترتيب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في تصفيات المونديال 2022 بآسيا

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثاني ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثاني

نستعرض من خلال هذا التقرير أهم ما يشغل تفكير جماهير كرة القدم العربية في قارة آسيا، وهو جدول أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يقضي نظام تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال بتأهل 12 منتخبًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يتأهل أوائل المجموعات ما عدا منتخب قطر، ومعهم أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

بعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من تصفيات المونديال، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد نهاية التصفيات أن يتم احتساب ترتيب أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني بعد حذف نتائج المنتخب صاحب المركز الأخير من كل مجموعة، وبمعنى آخر حذف النقاط التي حصل عليها كل منتخب من المباريات التي لعبها مع المنتخب صاحب المركز الأخير.

ونستعرض معكم ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 وقبل مباريات الجولة الأخيرة والتي تقام يوم 15 يونيو 2021، وبعد خصم النقاط التي فاز بها كل منتخب من المنتخب متذيل المجموعة.

ترتيب أصحاب المركز الثاني من تصفيات كأس العالم 2022
المركز المنتخب النقاط بعد حذف نقاط مواجهات أخر المجموعة
1 عمان 12
2 الصين 10
3 الإمارات 9
4 إيران 9
5 أوزبكستان 9
6 الأردن 8
7 لبنان 4
8 قيرغيزستان 4
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال.. إيران تسحق كمبوديا

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. من يشارك في المرحلة الأخيرة…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان والموعد

أخبار الرياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات

أخبار الرياضة

ننشر تفاصيل مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

أحدث تردد لشبكة قنوات تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات 2021

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وأفغانستان اليوم في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.