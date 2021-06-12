ننشر ترتيب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في تصفيات المونديال 2022 بآسيا

نستعرض من خلال هذا التقرير أهم ما يشغل تفكير جماهير كرة القدم العربية في قارة آسيا، وهو جدول أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يقضي نظام تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال بتأهل 12 منتخبًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يتأهل أوائل المجموعات ما عدا منتخب قطر، ومعهم أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

بعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من تصفيات المونديال، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد نهاية التصفيات أن يتم احتساب ترتيب أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني بعد حذف نتائج المنتخب صاحب المركز الأخير من كل مجموعة، وبمعنى آخر حذف النقاط التي حصل عليها كل منتخب من المباريات التي لعبها مع المنتخب صاحب المركز الأخير.

ونستعرض معكم ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 وقبل مباريات الجولة الأخيرة والتي تقام يوم 15 يونيو 2021، وبعد خصم النقاط التي فاز بها كل منتخب من المنتخب متذيل المجموعة.