ننشر تفاصيل مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم

كل جماهير كرة القدم الإماراتية على موعد هام مساء الجمعة عندما يلتقي منتخبها مع أندونيسيا في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يدخل الأبيض الإماراتي تلك المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز بالنقاط الثلاثة.

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انحصرت المنافسة على صدارة تلك المجموعة السابعة بين الإمارات وفيتنام، فيتنام لها 14 نقطة، ومنتخب الإمارات له 12 نقطة، يلتقي منتخب فيتنام الجمعة مع ماليزيا، على أن تقابل الإمارات فيتنام يوم الثلاثاء القادم في قمة فاصلة.

تصريحات ما قبل مباراة الإمارات وأندونيسيا

قال بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي، أن تلك المباراة ندخلها مثل أي مباراة، منتخب أندونيسيا ليس بالمنتخب السهل ونحترمه كامل الاحترام، وقد نجح هذا المنتخب في التعادل مع تايلاند.

قال شوي أن مدرب منتخب أندونيسيا: منتخبنا مستعد لمواجهة الإمارات، سوف ندفع بعدد من الوجوه الشابة للفوز بتلك المباراة، وليس هناك ما نخسره.

فهد الضنحاني حارس منتخب الإمارات: أكد أنه لا يوجد منتخب ضعيف في تلك المجموعة، مؤكدا أن الهدف هو حسم صدارة تلك المجموعة، مباراة الإمارات وأندونيسيا لن تكون سهلة.

أكدت عدة قنوات فضائية مفتوحة أنها سوف تذيع مباراة الإمارات وأندونيسيا، حيث ستتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة دبي الرياضية 1 وقناة الشارقة الرياضية، تقام المباراة على ملعب الوصل بزعبيل في دبي، سوف يرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأخضر، ويبدأ اللقاء الهام عند الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي.