“نهائياً”.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل 72 مليون جنيه

تم الاتفاق بين إدارة النادي الأهلي وإدارة فريق هيدرسفيلد الإنجليزي على ضم اللاعب رمضان صبحي نجم وسط النادي الأهلي نهائياً وبشكل رسمي وذلك مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 72 مليون جنيه مصري، وخاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوي طيب مع النادي الأهلي خلال فترة الإعارة لمدة 6 أشهر، وأن اللاعب لم يكن يشارك مع الفريق الإنجليزي بصفة أساسية فى مباريات الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب قد أنهي جميع الاتفاقات المالية الخاصة به وقام رمضان صبحي بإخطار نادي هيدرسفيلد الإنجليزي برغبته فى الاستمرار مع النادي الأهلي، كما اتفق مسئولو النادي الأهلي من خلال خطابات رسمية على قيمة انتقال نهائياً لصفوف الأهلي وليس على سبيل الإعارة.

وقد تم الاتفاق نهائياً على انتقال رمضان صبحي لصفوف الأهلي لمدة 5 سنوات قادمة حتى شهر يونيو 2024 مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني بما يعادل 72 مليون جنيه مصري، ويواجه الأهلي أزمة فى الإعلان عن التعاقد وإتمامه وهى عدم توافر السيولة المطلوبة وقدرها 72 مليون جنيه لسداد قيمة اللاعب بشكل كامل حيث رفض النادي الإنجليزي تقسيط المبلغ على دفعات.

وكان العديد من لاعبي النادي الأهلي الذين لا يشاركون فى المباريات قد طالبوا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحديد مصيرهم حتى لا يتكرر معهم سيناريو العام الماضي والبقاء فى قائمة الانتظار أو وجودهم بالقائمة دون المشاركة وخاصة أنهم تلقوا العددي من العروض للانتقال للأندية الأخري.